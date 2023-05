Narcisa Tamborindeguy explica porque parou de beber álcool: "Problema"

Socialite Narcisa Tamborindeguy também contou que sofre com compulsão alimentar

A socialite Narcisa Tamborindeguy falou sobre sua relação com a bebida alcoólica e explicou porque resolver dar um basta no consumo.

Ao podcast 'PodSempre', a ex-esposa de Boninho foi questionada sobre o motivo de ter parado de tomar seus drinks e ela respondeu: "Não estava me fazendo bem, não preciso, não posso e nem quero’’.

‘‘Da última vez que tomei gin tônica, achei que estava muito bem, muito feliz… eu caí no lago, e meus amigos que me salvaram. Não vale a pena. Parei de beber tem seis anos. Graças a Deus, só por hoje’’, contou sobre o último 'porre' que tomou.

Ela também contou que sofre com um transtorno alimentar, a compulsão. ‘‘De vomitar e tudo. Já cansei de vomitar o que eu comia. Ou você vomita, ou morre. Eu já desmaiei depois de dois pratos de foie gras’’, relatou.

‘É horrível. Acho que tenho mais facilidade para engordar do que para perder. Eu já nem me peso mais para não ficar nervosa, porque fico achando que tenho que ficar magra. Fiz regime de uma semana, fui me pesar e engordei. Tenho esse problema de peso mesmo", esclareceu.

Veja podcast: