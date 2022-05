''Não postei por me sentir insegura'', desabafa Sthefany Brito ao resgatar clique antigo com Enrico

Sthefany Brito compartilha TBT com Enrico e revela que, a princípio, não gostou do registro

Nem toda foto que a gente tira, a gente gosta. Mas, às vezes, a gente guarda o registro mesmo assim e acaba mudando de opinião sobre ele.

Foi isso que rolou com Sthefany Brito (34) na última quinta-feira, 19.

Aproveitando o TBT, a atriz decidiu usar seu Instagram para relembrar algum momento especial com Enrico (1) e se deparou com um clique que, na hora em que tirou, ela odiou.

Mas, ao rever a imagem, ela se emocionou e decidiu dividir isso com seus seguidores. No registro, a mãe-coruja apareceu com a cara lavada ao segurar o filho no colo.

“Estava aqui procurando um TBT pra postar e me deparei com essa foto… Lembro como se fosse ontem quando tirei e na hora pensei: ‘nossa, tô horrorosa! Cara inchada, olheira, melasma…’ e lá foi a foto pra escanteio!”, começou na legenda. “Olhei agora e (pra variar) tive vontade de chorar…”

“Lembro que tirei a foto porque achei a coisa mais linda e maravilhosa desse mundo ele completamente encaixadinho no meu colo… Na foto, eu tô olhando pra ele! A foto tirei por causa dele! E só depois que tirei e me olhei”, contou em seguida.

“Mas hoje, praticamente um ano depois dessa foto, achei linda! Me achei poderosa! Devia estar extremamente cansada… Mas tava ali pra ele! Sendo o lugar mais seguro do mundo pra pessoinha mais importante desse mundo! Essa é uma de muitas fotos que tirei e nunca postei por me sentir insegura, acima do peso, feia mesmo”, revelou a irmã de Kayky Brito (33).

“Maternidade é um desafio enquanto a gente tenta se entender de novo, se reconectar com nós mesmas! A mãe do Enrico de um ano atrás jamais teria postado essa foto, mas a mãe do Enrico de hoje tá aqui orgulhosíssima postando e dividindo uma das fotos mais lindas que temos juntos… Numa tarde qualquer, com melasma, olheira e com a pessoa mais importante do universo nos braços!”, se declarou ao final.

Confira o TBT postado por Sthefany Brito: