"Não o deixem ser esquecido", pede filha de Gerson Brenner ao publicar foto rara

Filha de Gerson Brenner publica foto rara ao lado do pai e faz desabafo nas redes sociais; veja

Filha mais velha de Gerson Brenner, a jovem Ana Luísa Haas emocionou os fãs ao deixar uma mensagem carinhosa nas redes sociais nesta quinta-feira (15). Ela reagiu aos comentários que está recebendo após a volta do pai ao ar.

É que o canal Viva voltou a exibir Corpo Dourado, última novela do galã antes do momento dramático que viveu naquele ano de 1998 ao levar o tiro durante um assalto. Desde então, ele não consegue mais falar e nem andar.

"Quero agradecer a todos que estão me mandando mensagem sobre a reprise da novela do meu pai Gerson Brenner. 'Corpo Dourado' foi seu último trabalho e ele levou o tiro no dia em que gravaria o último capítulo. Obrigada de coração pelo carinho e por não o deixarem ser esquecido!", pediu ela.

Ela ainda deixou outra mensagem para os fãs. "Não posto muito nas redes sociais sobre porque não preciso provar nada pra ninguém, não quero ser julgada e nem ler comentários maldosos. "Te amo, pai! Tenho muito orgulho em ser sua filha e vou te honrar até o fim. A relação que tenho e tive com o meu pai é nossa e ninguém nunca vai entender tudo o que enfrentamos juntos... Mas é isso. Cuidem de seus pais e aproveitem ao máximo sua companhia", disse.