Não foi a primeira vez! Relembre quatro vezes em que Ana Maria Braga não conseguiu apresentar o Mais Você

Ana Maria Braga ficou afastada do Mais Você na manhã desta quarta-feira, 12

Ana Maria Braga não conseguiu apresentar o Mais Você, da Globo, na manhã desta quarta-feira, 12, após acordar com dores e indisposição. Essa, porém, não foi a primeira vez que a apresentadora precisou se ausentar do programa. Relembre quatro vezes em que Ana Maria Braga ficou afastada do Mais Você.

Durante a pandemia, Ana Maria Braga não apresentou o Mais Você durante duas semanas, após ser diagnosticada com Covid-19. Em seu retorno ao programa após o afastamento, a apresentadora declarou: "Eu quero falar desses dias que eu fiquei forçadamente fora. Hoje, chegando aqui, fiquei emocionada. Toda vez fico emocionada quando recebo flores, não só pelo símbolo, mas pela amizade, pelo carinho".

Ana Maria Braga também precisou ficar afastada do Mais Você por conta de algumas cirurgias. Em abril deste ano, a apresentadora compartilhou nas redes sociais que o motivo para se ausentar do programa foi a realização de um tratamento de varizes: "Quem me acompanha no #MaisVocê já sabe, mas esse final de semana vou precisar fazer uma cirurgia. É bem tranquilo, para deixar as minhas 'legs' ainda mais bonitas". No ano passado, ela também precisou realizar uma cirurgia na perna e não conseguiu apresentar o programa.

Outra vez que a apresentadora precisou se ausentar do Mais Você foi quando sofreu um acidente doméstico antes das gravações. "Ela caiu na cozinha, chão escorregadio. A cozinha é o local da casa onde mais acontecem quedas. E, nesse momento, bateu a cabeça. E com isso não se brinca. Esse é um acidente doméstico muito comum", contou Talitha Morete, que substituiu Ana Maria Braga na ocasião.

Na manhã desta quarta-feira, 12 , Ana Maria Braga precisou ficar afastada da atração matinal e explicou o motivo pelas redes sociais: “Hoje, infelizmente, não consegui apresentar o Mais Você. Acordei indisposta, com dor de garganta e uma tossezinha chata. O tempo em São Paulo está muito seco e acabou me atrapalhando aqui. Minha dica? Hidrate-se, menina! Amanhã nos vemos na telinha. Beijos”.