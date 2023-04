"Não foi minha mãe", diz João Gomes sobre motivação do término de namoro

Cantor João Gomes disse estar triste com repercussão do término e disse que não queria desanimar os fãs

Após a repercussão das falas da mãe de João Gomes, Kátia Gomes, sobre a ex-namorada dele, Ary Mirelle, ele falou sobre o caso.

Nos stories, ele apareceu abalado com os olhos marejados e afirmou que iria sair da roça, lugar que ama, para trabalhar e esquecer os problemas. "Eu João prefiro tá longe, ignorar certas coisas. Eu não preciso ficar me explicando porque eu terminei um relacionamento. Se terminou teve algum motivo. Não foi minha mãe e tipo assim, eu já falei, já conversei. Isso é muito chato", afirmou.

"Eu fiquei pensando se postava isso. Tomei um banho já, coloquei uma blusa. Eu não quero chegar aqui me lamentando e chorando. Só apareço quando eu tenho uma coisa boa para contar porque tem muita gente que canta, me acompanha e sonha com alguma coisa na vida. Eu gosto de incentivar as coisas boas", disse ele dizendo que queria que os fãs que "tiram um dinheirinho" para vê-lo cantar ficassem felizes ao ver seus stories.

"Aí chega um meninho e fala 'não quero cantar mais nada' porque olha a confusão que é. Olha a cabeça desse menino'", disse sobre o exemplo que não quer dar aos jovens que sonham em ser músicos como ele. Ele citou Gusttavo Lima e afirmou que ele também já passou por muitas coisas e sempre leva alegria para o povo.

Veja: