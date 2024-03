Não é a primeira vez! Entenda motivo de afastamentos de Wesley Safadão dos palcos

Wesley Safadão chamou a atenção da web no último sábado, 30, ao revelar que reduziu sua agenda de shows de 2024

Wesley Safadão chamou a atenção da web no último sábado, 30, ao revelar que reduziu sua agenda de shows de 2024. Essa, porém, não é a primeira vez que o cantor diminui o contato com os palcos, após ser diagnosticado com transtorno de ansiedade em 2023. Entenda motivo dos afastamentos de Wesley Safadão e relembre o que aconteceu.

Em setembro de 2023, Wesley Safadão pegou os fãs de surpresa ao comunicar que iria dar uma pausa nos shows por tempo indeterminado após orientação médica, por problemas de saúde. "Informamos que o cantor Wesley Safadão fará uma pausa na agenda de shows por tempo indeterminado. O artista apresentou problemas de saúde e terá que se afastar dos palcos por orientação médica. Pedimos a compreensão de todos e agradecemos o carinho que sempre tiveram com Wesley. Em breve, mais informações sobre agenda de compromissos", informou comunicado da equipe do cantor nas redes sociais.

No mesmo mês, o artista explicou o motivo do afastamento em entrevista ao Fantástico: "Eu estou esgotado. A palavra é essa, assim, esgotado mentalmente. Eu não soube a hora certa de dosar, de diminuir o ritmo. [...] É como se eu não conseguisse dizer não".

"Estava a caminho de um show em Minas e eu comecei a passar mal dentro do carro. Começou a faltar ar, eu queria respirar e não conseguia. ‘Eu quero ir para o hospital, acho que eu estou morrendo’. Eu não sentia meus dedos", compartilhou Wesley Safadão, que foi diagnosticado com transtorno de ansiedade e iniciou tratamento após o episódio.

O cantor voltou aos palcos no final de setembro e comentou a situação da sua saúde mental poucos dias depois do retorno. “Uma das perguntas que eu mais mais recebi foi: ‘Você está bem mesmo?'. Se eu disser para vocês que eu estou 100%, eu estou mentindo. É um processo, mas eu não queria ficar tanto tempo longe dos palcos, como foi indicado, dois, três meses”, declarou nas redes sociais.

No último sábado, 30, Wesley Safadão surpreendeu os fãs ao revelar que reduziu sua agenda para 50 shows por ano: "Em 2024, vou reduzir a quantidade de shows. Sair de uma média de 250 shows por ano para uns 50. É o que eu quero fazer. É um ano que quero lançar muita coisa nova".



"Comecei a cantar em 2001. Em 22 anos, é a primeira vez que não faço show no feriado de Semana Santa. Por incrível que pareça. Agradeço a Deus por ter a oportunidade de poder descansar, com minha família. A pegada sempre foi muito forte, mas em 2024 eu quero diminuir a quantidade de shows e lançar muita coisa", ressaltou.