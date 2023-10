Não é Leonardo? João Guilherme causa confusão com verdadeiro nome do pai

Filho ilegítimo? João Guilherme deixou seus seguidores chocados ao exibir o nome verdadeiro de Leonardo em documento

Que o cantor sertanejo Leonardo tem uma longa lista de herdeiros, todos já sabem! Mas nesta quarta-feira, 18, seu filho João Guilherme gerou confusão nas redes sociais ao compartilhar o nome verdadeiro de seu pai em um documento. A revelação levantou especulações sobre a paternidade do artista, mas tudo não passou de um mal entendido.

A confusão começou quando João Guilherme incluiu um registro de seu passaporte, com o nome completo de sua mãe, Naira Ávila, e de seu pai, Leonardo. Mas muitos dos seguidores do ator não sabiam que o cantor, na verdade, foi batizado como Emival Eterno da Costa, um fato já conhecido por quem acompanha sua carreira há anos.

Nos comentários, os admiradores de João foram à loucura com a informação: “Google, pesquisar quem é Emival Eterno da Costa”, brincou um seguidor. “O Leonardo se chama Emival?”, disse mais um admirador. “Eu me pergunto quem é Emival”, escreveu uma terceira. “Pensei que fosse filho do Leonardo”, outra seguidora ficou confusa com a revelação.

É importante ressaltar que João Guilherme conta com um público mais jovem, já que conquistou a fama ao estrelar séries e filmes voltados para adolescentes. Por esse motivo, muitos de seus admiradores não estavam cientes do verdadeiro nome do cantor sertanejo, que alcançou a fama na década de 80, na dupla com o irmão Leandro.

Apesar das especulações e da confusão dos seguidores de João, ele é, de fato, um dos seis filhos do cantor. Além do caçula, Emival também é pai de Pedro Leonardo, da relação com Maria Aparecida; Monyque Isabella, da relação com Sandra Helena; Jéssica Beatriz, com Priscila Beatriz; Zé Felipe, com Poliana Rocha; Matheus Vargas, com Liz Vargas.

João Guilherme reage sobre supostos filhos de Leonardo:

Além dos seis filhos já reconhecidos de Leonardo, recentemente surgiram alegações de dois supostos herdeiros do cantor. Uma mulher que reside em Portugal afirmou ser filha do artista e pediu um exame de DNA para comprovar a paternidade. Enquanto isso, outra mulher de Goiânia alegou ter tido um filho com o sertanejo.

João Guilherme não deixou passar a oportunidade e expressou sua sincera opinião sobre esses possíveis novos membros da família. O ator celebrou a suposta chegada de mais uma irmã, mas brincou que o surgimento de novos herdeiros do pai já estava virando festa; confira as declarações do filho caçula de Leonardo.