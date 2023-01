Nanda Costa publica vídeo ao lado de Preta Gil depois de diagnóstico de câncer

Atriz Nanda Costa posta vídeo onde aparece junto de sua mulher, Lan Lahn, e Preta Gil, para desejar forças à cantora

Nesta quarta-feira, 11, a atriz Nanda Costa (36) decidiu usar suas redes sociais para demonstrar seu apoio à cantora Preta Gil (48). A famosa foi diagnosticada com câncer e recebeu o apoio de sua amiga através de uma publicação onde aparecem juntas se divertindo.

“Preta, Preta, Pretinha! Estamos na torcida e muito confiantes na sua breve recuperação. Toda força do mundo, axé e sabedoria para atravessar esse momento desafiador. Já já estarás curada e espalhando essa sua energia maravilhosa e tão preciosa para o nosso Brasil! Receba nosso melhor abraço!”, escreveu a atriz na legenda da publicação que fez em seu perfil oficial no Instagram.

Nos comentários, seguidores e fãs da dupla também aproveitaram para mandar suas energias para a recuperação de Preta. “Estamos todos na torcida!!”, comentou uma. “A fé não costuma falhar”, exaltou uma outra. “A cura vem, Deus é fiel”, exaltou uma terceira internauta.

Veja a publicação da atriz Nanda Costa em um vídeo ao lado da cantora Preta Gil, depois da famosa ser diagnosticada com câncer:

O que é adenocarcinoma? Entenda o câncer descoberto por Preta Gil

É um câncer originado através das células epiteliais dos órgãos que contém glândulas. Quando no sistema digestivo, ele fica localizado na parte final do intestino, no canal anal ou no final do intestino grosso.

Conforme estudos, este tipo de tumor é responsável por causar 95% dos cânceres de reto e de cólon e 99% de todos os cânceres de próstata. Antes do diagnóstico, alguns pacientes acabam confundindo seus sintomas com má digestão, dor no estômago ou anemia.

Para identificar a doença, é necessário fazer um exame de colonoscopia, que é indicado para todas as pessoas a partir dos 45 anos. Seu tratamento incluem radioterapia, quimioterapia, imunoterapia entre outras opções, que variam a depender da localização e gravidade do caso.