Nanda Costa comemora 8 anos do primeiro beijo com Lan Lanh: ''Ao infinito e além''

Romântica, Nanda Costa faz declaração de amor para a esposa, Lan Lanh, ao celebrar 8 anos do primeiro beijo do casal

CARAS Digital Publicado em 29/01/2022, às 14h56

Na última sexta-feira, 28, Nanda Costa (35) emocionou seus seguidores com uma declaração especial para a esposa, Lan Lanh (53).

Com registros íntimos ao lado da amada, a atriz celebrou 8 anos desde o primeiro beijo e compartilhou com os fãs um pouquinho da trajetória das duas.

“Hoje faz 8 anos que ficamos pela primeira vez. Eu já namorava ela e ela não sabia, não sabia também que eu sabia que ela não queria namorar. Conclusão: além de ser minha namorada, ela casou comigo e é mãe das minhas filhas. Valeu Deus! Te amo, Love. Feliz 8 anos do primeiro beijo. Ao infinito e além”, escreveu ela na legenda do post.

Pelos comentários, os fãs se derreteram. “Vocês são tão lindas”, elogiou um. “Casal mais perfeito”, declarou outro. “Que o amor de vocês seja eterno”, desejou mais um.

O casal está tendo a primeira experiência com maternidade em dose dupla com as gêmeasTiê e Kim, que, com apenas 3 meses, já são um fenômeno nas redes sociais.