Namoro de Rodrigo Godoy acaba e Preta Gil reage: "Não tive o básico"

Namoro de Rodrigo Godoy acaba; ele estava com stylist que foi acusada de ser pivô de separação

O personal trainer Rodrigo Godoy terminou o relacionamento com a stylist Ingrid Lima. Segundo as primeiras informações, os dois não conseguiram lidar com a pressão do público nas redes sociais e encerraram o romance.

A notícia foi publicada pela 'Isto é Gente', que disse que os dois nem se seguem mais nas redes sociais. Há um mês, ele se revoltou após a publicação de fotos do casal em uma festa. "Tá uma situação completamente ridícula, uma perseguição já muito escrota. Não sei de onde que bate na cachola de vocês, achando que vocês têm o direito de ficar apontando telefone na cara dos outros, fazendo foto e vídeo pra vender pra fofoqueirinho fazer graça na internet", declarou ele na ocasião.

Após a notícia do fim do romance se tornar pública, Preta Gil publicou um desabafo que surpreendeu os fãs. Sem citar diretamente nomes, ela refletiu sobre o momento que está vivendo e voltou a fazer críticas ao ex-marido.

"Não trair é o básico, ser honesto é o básico, tratar com respeito é o básico, ter responsabilidade afetiva é o básico. Não tive nem o básico, que dirá o resto", diz a mensagem compartilhada pela filha de Gilberto Gil.

Preta Gil posa ao natural e não esconde cateter do tratamento contra câncer

A cantora Preta Gil apareceu curtindo momentos de descanso em um hotel. Se recuperando de momentos difíceis, a estrela apareceu ao natural enquanto tomava sol e encantou os seguidores. A bela surgiu com um biquíni roxo e impressionou com sua beleza. Ela está no Maranhão hospedada ao lado da família - é que os Gil viajaram para comemorar o aniversário de Marina Morena, outra das filhas de Gilberto Gil.

Na foto, é possível ver o curativo onde está o cateter pelo qual a cantora recebe medicação durante o tratamento contra o câncer. Desde o ano passado, ela luta contra um tumor no intestino e tem passado por dias difíceis.