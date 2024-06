Namoro de Fernando Zor chegou ao fim após festa, diz colunista

Romance do cantor sertanejo Fernando teria chegado ao fim após ele curtir festa com os amigos há poucos dias

O cantor sertanejo Fernando Zor, da dupla com Sorocaba, pode estar solteiro novamente. De acordo com o colunista Leo Dias, o namoro dele com Viviane Kotlevski chegou ao fim há poucos dias.

O término teria acontecido por causa da festa que ele deu em sua casa e que deu o que falar na internet. O evento teria sido organizado pelo cantor apenas para seus amigos, mas teriam entrado ‘penetras’, o que gerou uma repercussão negativa.

Por enquanto, Fernando não se pronunciou sobre a festa ou sobre o fim do namoro.

Decoração do quarto de Fernando Zor

O cantor sertanejo Fernando Zor, da dupla com Sorocaba, surpreendeu os seus fãs ao mostrar um detalhe da decoração de sua casa. Em um momento tranquilo em seu lar, ele fotografou uma parte da decoração luxuosa do seu quarto em sua mansão e os detalhes do espaço chamaram a atenção.

Fernando revelou que tem um painel com o mapa do mundo iluminado logo acima da cabeceira de sua cama. Além disso, o ambiente conta com lustre estiloso e decoração no teto. Por fim, ele exibiu a sua roupa de cama em tons sóbrios e lisos.

Na legenda, ele declarou: “Pode existir milhares por aí, mas não existe nada igual a você. Minha cama”. Os fãs cogitaram que a legenda dele pode ser uma mensagem enigmática para outra pessoa. “Vou fingir que acredito que essa declaração é para sua cama”, disse um seguidor. “Eita que a @ deve estar com muita saudade dessa cama”, escreveu outro. “Se essa cama falasse…”, brincou mais um.