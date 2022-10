Namorado de Silvia Abravanel diz que ainda não conheceu Silvio Santos

Namorado de Silvia Abravanel disse que não passou no teste para se reunir com apresentador

Publicado em 24/10/2022

O cantor sertanejo Gustavo Moura revelou que ainda não conheceu o sogro, Silvio Santos. Isso porque ele e Silvia Abravanel estão firmes no namoro desde o início deste ano.

Ao 'Splash', o músico contou que há uma grande pressão em conhecer o dono do SBT. "Todos os meus amigos me colocam aquela tensão, aí estou ficando nervoso. Além disso, sou um fã incondicional do Silvio Santos, ele é aquele tipo de personalidade que tem zero rejeição. Você não encontra ninguém no Brasil que não goste dele", diz o sertanejo

O novo agregado da família contou que ainda não foi dessa vez que os dois se conheceram: "Não passei no teste para estar neste almoço ainda. O Silvio estava fora do Brasil, chegou, e nessa correria toda ainda estamos para marcar na agenda.".

Moura, porém, fez uma promessa para os seguidores: "Esse almoço vai ter e eu prometo fazer stories esse dia".

Em julho, no aniversário do artista, Abravanel publicou declaração pra lá de romântica: "É seu aniversário e quem ganha o presente sou eu; o melhor namorado o melhor amigo o melhor homem o melhor filho o melhor pai o melhor irmão o melhor profissional, o melhor ser humano; um filho muito amado por Deus".

