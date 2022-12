Namorado de Mel Maia, MC Daniel, é ameaçado de morte durante show e abandona palco

Funkeiro MC Daniel se apresentava em festival quando diz que estava sofrendo ameaças de seu contratante

O cantor MC Daniel (24) deixou seus fãs preocupadíssimos depois de abandonar o palco durante um show no “Se Envolve Festival”, nesta sexta-feira, 23. A apresentação, que aconteceu em São Bernardo do Campo, em São Paulo, teve que ser interrompida pois o namorado de Mel Maia (18) estava sendo ameaçado pelo contratante.

Daniel explicou para os fãs que aconteceu uma discussão nos bastidores. Em um vídeo que viralizou na internet, o músico surgiu argumentando com alguém que estava no palco, se mostrando preocupado com sua própria segurança pessoal.

“Tão falando que vão matar eu e minha equipe e você quer que eu fique aqui suave? Como eu vou ficar aqui? Venho cantar aqui e o contratante fala que vai me dar tiro. Família, eu não 'tô' indo embora porque eu quero, eu 'tô' indo porque minha vida 'tá' em risco, demorou?”, explicou para os fãs que estavam presentes no festival. “Eu não sei o que ‘tá’ acontecendo, não vamos ficar aqui”, completou.

O festival, então, se sentiu na obrigação de comentar sobre o ocorrido, dizendo que as ameaças partiram do dono da casa de shows, e que a organização do evento não estava envolvida. “Alugamos a casa 'Crazy Bar' para a realização do nosso festival, ontem era aniversário do dono da casa 'Crazy Bar', onde ele nos pediu para ficar no camarote ao lado do palco e acabou tomando essa atitude que todos viram em vídeos. Nós, da Se Envolve Festival, somos os verdadeiros contratantes e, inclusive, demos razão para o artista MC Daniel ao sair do palco, conforme passamos para o produtor Jackson”, disseram, em comunicado.

Firmes e fortes!

Nesta última segunda-feira, 19, Mel Maia e MC Daniel enterraram os rumores de término e mostraram que estão firmes e fortes! Em seu Instagram, a atriz que recentemente teve que rebater críticas sobre uma suposta “falta de profissionalismo”, compartilhou alguns vídeos beijando e abraçando o amado. Nos stories da namorada, o MC desabafou: "Só essa semana já terminaram com a gente, já reataram, já rezaram para trairmos, já jogaram todas as pragas, mas acontece”.