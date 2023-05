Namorado de Larissa Manoela fica 'animado' e ajeita o calção: "Acabaram na cama"

Namorado de Larissa Manoela fica 'animado' em vídeo publicado nas redes sociais; veja

Apaixonada, a atriz Larissa Manoela acabou protagonizando um momento quente sem querer ao lado do ator André Luiz Frambach. É que os dois publicaram um vídeo nesta segunda-feira, 8, que acabou chamando a atenção por um detalhe inusitado.

É que os dois se reuniram para gravar um desafio divertido quando o rapaz acabou ficando "animado". Com um calção fininho, ele precisou até "ajeitar" as partes íntimas durante o vídeo.

Na brincadeira, os dois precisavam completar um desafio no qual o bonitão precisava carregar a amada e fazer com que ela passasse por baixo de suas pernas. "O vídeo fala por si só. O que a gente tem na cabeça? Já testaram esse desafio por aí? Conta aqui pra gente", pediu ela. Só que os seguidores só tiveram olhos para a intimidade do casal e para o volume no calção do ator .

Nos comentários, seguidores elogiaram a dupla e se divertiram com o momento inusitado de André Luiz Frambach nos bastidores da gravação. "Eu vi e sei que vocês também viram", comentou um. "Só eu que reparei?", questionou outro. "Muita informação pra um vídeo só. Acabaram na cama?", disparou outro impressionado com a química evidente do casal.

Veja:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Larissa Manoela (@larissamanoela)

Novas fotos com o namorado

Recentemente, Larissa Manoela e André Luiz Frambach encantaram seus seguidores ao publicaram fotos românticas. O casal surgiu em clima de romance durante uma viagem a Curitiba e aproveitaram para compartilhar detalhes do momento a dois com os fãs que ficaram empolgados.

A estrela da novela "Além da Ilusão" e o ator de "Cara e Coragem" posaram em frente ao Jardim Botânico no pôr do sol. "Cada dia mais lindo com você. Minha escolha!", escreveu Larissa Manoela em seu Instagram se declarando para seu noivo. Os dois ganharam muitos elogios.