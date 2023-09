Namorado de Jojo Todynho surge revoltado após vazamento de mensagens: "Ela não merece"

Namorado de Jojo Todynho surge revoltado e dá explicações aos fãs; essa é a primeira vez que ele aparece nas redes sociais

Namorado de Jojo Todynho, Renato Santiago surgiu indignado e deu satisfações aos fãs nas redes sociais nesta terça-feira, 5, após a exposição de uma troca de mensagens com sua ex-mulher, Kayla Oliveira.

“Kaila, tá feio. Se você tem alguma coisa contra mim, se alguma coisa te chateou, vem e me ataca, não ataca a Jô não. A Jô não tem nada a ver com isso não. Eu graças a Deus não tenho nada contra você. Se você tá trabalhando e estudando, eu estou feliz pela pessoa que você tá se tornando, agora se você tem algo contra mim, fala pra mim, não fala dela não", pediu ele.

Na conversa, ele insistiu que sua atual namorada não merece ser colocada em polêmicas. "Tô vindo aqui me pronunciar referente ao que você tem feito com a Jordana. Ela não merece passar por isso. Me ataca, mas não faz isso não. Tá feio", disse ele.

Renato Santiago insistiu que a troca de mensagens que foi vazada aconteceu antes do namoro. "Dia 10 de março eu nem estava com a Jordana. A gente começou a namorar dia 12 [de junho], no Dia dos Namorados.Ela mexe no meu celular, sabe de tudo. Aí ficou feio. Manda o print todo, não precisa apagar a mensagem. Se quiser falar, bota todo. Não apaga. Tá feio. Deixa ela fora disso", insistiu ele.

O que disse Jojo Todynho após o vazamento?

A cantora Jojo Todynho se pronunciou nesta segunda-feira, 4, sobre as conversas vazadas que envolvem seu atual namorado, Renato Santiago. Ela contou que foi tirar satisfação e descobriu que as conversas são de maio, antes do início do namoro.

"Sem postar data, não vale. Trabalhamos com a verdade!", disse ela. Na conversa com o namorado, ele afirma que conversou com sua ex-mulher, mas antes de assumir o relacionamento com a cantora. "Achei amor, isso é de maio. 10 de maio. Vou te mandar tudo", respondeu Renato.

Veja abaixo os vídeos do desabafo: