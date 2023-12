Namorado de Bia Miranda quebra o silêncio sobre gravidez da influenciadora

Após a exposição da gravidez de Bia Miranda, seu namorado, DJ Buarque, quebra o silêncio sobre o vazamento da notícia em suas redes sociais

Nesta terça-feira, 12, a influenciadora digital Bia Miranda foi pega de surpresa ao ter sua gravidez vazada na internet com supostos áudios enviados ao seu ex-namorado, Gabriel Roza. Após a confusão, a filha de Jenny Miranda confirmou que está esperando um bebê de seu namorado, o DJ Buarque.

Os rumores se iniciaram após a divulgação dos áudios pela colunista Fábia Oliveira, do Metrópoles, e confirmados pela neta de Gretchen, que repugnou a atitude de seu ex-namorado e da jornalista nas redes sociais. Em meio da polêmica, o pai da criança usou os stories do seu Instagram e quebrou o silêncio sobre a gestação de sua namorada.

"Como a Bia já se pronunciou aí, vocês já viram, eu vou ser pai de uma herdeira ou de um herdeiro. Agora o foco é principalmente no neném e na saúde, na paz e na sanidade da Bia, independente das pessoas que torcem contra. Ela está cercada de pessoas que a amam, minha família, meu pai, minha mãe, meus amigos", iniciou Buarque.

Logo em seguida, ele ainda aproveitou para alfinetar Gabriel Roza, assim como Bia, que o acusou de usar a situação para se autopromover. "É isso, rapaziada. Que venha com saúde, com sabedoria, muita educação, sem precisar de ninguém, sem passar por cima de ninguém, tendo caráter, trabalhando e não querendo ganhar fama em cima dos outros", disse o DJ.

Confira a declaração:

Bia Miranda ficou chateada com o vazamento da gravidez

Mais cedo nesta terça-feira, 12, Bia Miranda confessou que ficou chateada com a maneira que sua gestação se tornou pública. Em nota divulgada nas redes sociais, a influenciadora digital confirmou que a informação de que ela estava grávida, vazada om os supostos áudios enviados ao seu ex-namorado, era verdadeira.

Pouco antes, ela demonstrou que estava chateada e contou que o anúncio não aconteceu da maneira que ela imaginava. Através dos stories de seu perfil oficial do Instagram, Bia desabafou sobre a atitude do ex. "O que eu tô mais chateada, gente, é que ele pegou um direito que não é dele. Quem tinha que soltar [sobre a gravidez] era eu. A gente estava organizando tudo, para ser tudo bonitinho. A gente queria soltar isso faz tempo, só que na gestação a gente precisa esperar uns meses, porque é risco", disse Bia, que relatou já ter parado no hospital duas vezes durante a gravidez.