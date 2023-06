Namorada de Neymar surge após escândalo e tem atitude drástica: "Limitados"

Namorada de Neymar surge nas redes sociais, mas não foi pelo motivo que todos esperavam

Envolvida em um escândalo, a influenciadora Bruna Biancardi reapareceu nas redes sociais nesta quinta-feira, 22. Mas, ao contrário do que todo mundo esperava, não foi para explicar se perdoou ou não a traição de Neymar.

Um dia após a confissão, ela reapareceu por outro motivo. Em um texto longo, a amada do craque mostrou detalhes do vestido que usou em um casamento nesta semana. Ela fez questão de registrar todos os detalhes da criação da peça

O look foi usado no "sim" de Cris Guedes, um dos melhores amigos de seu namorado. "O processo de fazer um vestido personalizado é tão interessante.. Queria compartilhar com vocês alguns trechos", disse ela.

A influenciadora ainda agradeceu a estilista responsável pelo modelo que ela usou na cerimônia. "A noiva deu o pano e cada um fez o vestido como queria. Olhamos juntas as referências, conversamos e decidimos fazer um modelo clássico: tomara que caia drapeado, saia com volume e fenda, e esse foi o resultado final, que eu particularmente amei!", escreveu.

Surpreendendo os seguidores, Bruna Biancardi ainda teve uma atitude controversa em seu retorno: ela limitou os comentários nas publicações e agora só quem ela segue pode deixar mensagens em público. Prevenida, né? A aparição, porém, decepcionou os fãs que esperam um posicionamento da influenciadora sobre a traição.

Veja:

Recebeu orientação

De acordo com informações do jornal 'Extra', ele foi orientado a publicar o pedido de desculpas. Isso porque hoje será realizado o 3ª edição do Leilão Beneficente do Instituto Projeto Neymar Jr, que deve reuniu muitos famosos, amigos do craque e familiares na ação social que deve arrecadar fundos para o projeto social do craque.

Com medo de um massacre da imprensa, ele foi orientado pela equipe a publicar o texto que no qual assume que "errou" e pede perdão para a esposa. A decisão surtiu efeito, já que fará o assunto perder força nas próximas horas.