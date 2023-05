Namorada de Neymar se irrita com boatos sobre sua gravidez: "Não foi o caso"

Namorada de Neymar se irrita; ela também manda recado para quem não gostou da gravidez

Grávida de Neymar Jr, a modelo Bruna Biancardi revelou nas redes sociais alguns detalhes inéditos sobre a gestação de seu primeiro filho. Tudo começou quando ela decidiu tirar dúvidas dos fãs e seguidores.

Eles estão ansiosos para saberem quando o bebê vem ao mundo. Ela disse que ainda não é hora de expor os detalhes e ainda mandou um recado direto aos críticos. "Quem não gosta é só não acompanhar. Simples assim", disparou.

Na conversa, a influenciadora ainda garantiu que a gravidez não foi acidental. Ela disse que tomava pílula anticoncepcional há anos para tratar o ovário policístico e que parou de tomar para ser mãe . "Por isso pensei que poderia ter alguma dificuldade para engravidar. Mas não foi o caso. Tinha medo de não conseguir... Quando decidimos, fiz exames para saber se estava tudo bem e engravidamos no primeiro mês que tentamos".

Bruna Biancardi ainda revelou qual foi sua reação ao descobrir que estava gerando uma vida. "Foi engraçada! Mais pra frente vou compartilhar com vocês. Eu fiquei surpresa, feliz, ria, chorava... tudo ao mesmo tempo", disse ela que se prepara para viver o primeiro Dia das Mães.

A modelo anunciou a gravidez no dia 18 de abril em um post emocionante nas redes sociais. "Sonhamos com a sua vida, planejamos a sua chegada e saber que você está aqui para completar o nosso amor, deixa os nossos dias muito mais felizes. Você vai chegar em uma família linda, com irmão, avós, titios e titias que já te amam muito! Vem logo filho(a), estamos ansiosos por você", disse ela.

Bruna Biancardi e Neymar estão juntos há dois anos, mas enfrentaram uma crise no ano passado e chegaram a ficar separados. Vale lembrar que Neymar Jr já é pai de Davi Lucca (11), fruto do relacionamento com a ex-namorada Carol Dantas (29).