Namorada de Neymar Jr tem faturamento alto com redes sociais

Influenciadora Bruna Biancardi, namorada de Neymar Jr, tem o seu faturamento com redes sociais revelado por jornal

CARAS Digital Publicado em 23/05/2022, às 12h09

A influenciadora digital Bruna Biancardi, que é a namorada de Neymar Jr, tem números expressivos com suas redes sociais. Ela costuma fazer conteúdo de publicidade entre os posts sobre sua vida pessoal e sempre é um sucesso. Tanto que, segundo o Jornal Extra, o faturamento dela está alto.

A publicação informou que Biancardi se divide entre o período no Brasil e também na França, onde fica com seu namorado. Os valores dela não sofreram alteração após o início do namoro com o jogador de futebol.

O jornal informou que a influencer cobra cerca de R$ 8 mil por post no feed e R$ 10,5 mil por vídeo no reels para acordos mensais. Caso seja um acordo trimestral, ela cobra feed e três stories por R$ 13 mil por mês. Assim, a publicação revelou que ela faturou cerca de R$ 100 mil no último mês, sendo que seu público-alvo está na faixa de 25 a 34 anos.

Estilo de Bruna Biancardi

No último final de semana, Bruna Biancardi roubou a cena ao mostrar seu look para curtir um encontro com os amigos. Ela escolheu um conjunto todo branco, composto por conselet e calça de cintura baixa. O look deixou à mostra a barriguinha dela e o decote poderoso.

Nos comentários, os fãs elogiaram a beleza dela. “Linda”, disse um internauta. “Tá perfeita, aproveita seu domingão”, escreveu outro. “Gata demais”, comentou mais um.