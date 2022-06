Namorada de Neymar Jr aparece de lingerie em novo ensaio fotográfico

Namorada de Neymar Jr, Bruna Biancardi chama a atenção para o decote ao posar de lingerie e shorts jeans

02/06/2022

A influenciadora digital Bruna Biancardi, que é a namorada do jogador de futebol Neymar Jr, exibiu toda a sua beleza em um novo ensaio fotográfico. Desta vez, a morena surgiu com um look ousado em uma campanha nas redes sociais e recebeu vários elogios.

Bruna apareceu só com o top de lingerie rendada e shorts jeans ao posar na área externa de uma casa. Nos comentários, os fãs elogiaram a beleza dela. “Uma boneca”, disse um seguidor. “Impecável”, declarou outro. “Uma mulher divina”, contou mais um.

Vale lembrar que Neymar e Bruna Biancardi são vistos juntos há alguns meses e levantaram os rumores de romance. Há pouco tempo, eles começaram a postar fotos juntos e trocar declarações. Recentemente, ela postou uma foto abraçada com ele e disse: “Te amo”.

Faturamento de Bruna Biancardi nas redes sociais

Há pouco tempo, o Jornal Extra revelou qual é o faturamento de Bruna Biancardi com as redes sociais. A publicação informou que Biancardi se divide entre o período no Brasil e também na França, onde fica com seu namorado. Os valores dela não sofreram alteração após o início do namoro com o jogador de futebol.

O jornal informou que a influencer cobra cerca de R$ 8 mil por post no feed e R$ 10,5 mil por vídeo no reels para acordos mensais. Caso seja um acordo trimestral, ela cobra feed e três stories por R$ 13 mil por mês. Assim, a publicação revelou que ela faturou cerca de R$ 100 mil no último mês, sendo que seu público-alvo está na faixa de 25 a 34 anos.