Naiara Azevedo se pronuncia após assalto à família e tranquiliza fãs

Cantora Naiara Azevedo agradeceu carinho dos fãs após família ser assaltada e comentou sobre o caso

CARAS Digital Publicado em 30/03/2022, às 09h20

A cantora Naiara Azevedo (32) usou suas redes sociais para se manifestar pela primeira vez após susto na última terça-feira, 29.

No início da madrugada desta quarta-feira, 30, a sertaneja publicou vídeos nos Stories de seu Instagram para tranquilizar os fãs e agradecer pelo carinho que recebeu após a família ter sido feita refém em assalto dentro de casa, no município de Farol, no Paraná.

"A todos que estão me mandando mensagem através das redes sociais e do meu WhatsApp, eu quero agradecer o carinho, o respeito, a preocupação, as orações. Minha família está bem", disse ela.

"É uma situação chata, que entristece a gente, mas a gente tem que ser grata a Deus porque não aconteceu nada à integridade física deles. Peço a Deus para cuidar do coraçãozinho. Mas o importante agora é que está todo mundo bem. Mais uma vez obrigada pelo carinho e pela preocupação", falou ainda a ex-BBB, que mora em Goiânia e não estava com os familiares no momento do ocorrido.

Em seu Twitter, Naiara também agradeceu pela preocupação: "Obrigada a todos pela preocupação, orações e carinho com minha família e comigo! Estão todos bem!".

