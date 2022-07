Naiara Azevedo é internada com fortes dores no estômago

A cantora e ex-BBB Naiara Azevedo teve que fazer uma pausa em seus shows e parar no hospital após sentir dores no estômago

CARAS Digital Publicado em 19/07/2022, às 13h34

Nesta terça-feira, 19, Naiara Azevedo anunciou em seu Instagram que está internada em um hospital após sentir fortes dores no estômago.

“O bom dia tá diferente! Numa maca tomando soro, calma gente, não criemos pânico! Passei mal do estômago e tivemos que parar na estrada, porque eu estava com muita cólica, muita dor no estômago. Aí encontramos um hospital em Brumado e estou sendo muito bem atendida”, comentou a cantora.

Naiara lembrou que esta não é a primeira vez que sente essas dores. “Novamente Naiara e suas crises de dor de estômago. Vamos ver isso!”, disse a ex-BBB.

Mesmo com as dores, a participante do BBB22 brincou com a equipe do hospital e tranquilizou seus fãs. “Eu cheguei aqui chorando de dor e já tô aqui toda brincando com a galera. Me deram um remédio que corta a dor na hora”, comentou.

“Galerinha alto-astral, recebendo muito carinho, ouvindo muitas fofocas aqui”, brincou a dona do hit “Triscou Já Foi”.

Recentemente, a cantora sertaneja exibiu o corpão ao publicar um vídeo em suas redes sociais vestindo apenas uma lingerie.

Melhorou!

Ainda nesta manhã a artista revelou que já está bem e retornará para os seus shows. Naiara pegou um táxi do hospital para seu ônibus.

"Estou no táxi indo para o ônibus e estou com um sorrisão no rosto porque, óbvio, não estou mais com dor", disse Naiara.

A artista ainda publicou nos stories uma foto do seu almoço e escreveu para os seguidores: "Já estou ótima! Obrigada a todos pelo carinho".

Reprodução: Instagram