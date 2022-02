Naiara Azevedo conquista 7 milhões de seguidores no Instagram e agradece: ''Vocês são demais''

Após BBB, Naiara Azevedo conquista a marca de 7 milhões de seguidores no Instagram

CARAS Digital Publicado em 25/02/2022, às 16h22

Nesta sexta-feira, 25, Naiara Azevedo (32) bateu 7 milhões de seguidores no Instagram!

E claro que a cantora usou as suas redes sociais para agradecer o carinho do público antes e depois da sua participação no Big Brother Brasil 22.

No feed, ela recordou cenas suas durante a permanência na casa mais vigiada do Brasil e agradeceu os fãs.

"Foi daqui que eu ouvi 7 MILHÕES ??? Acho que foi!! Vcs são demais e eu só posso agradecer o carinho de todo mundo, tem gente que tá aqui há um tempão e gente que chegou agora , mas eu amo estar com todos vcs, sejam bem vindos e vamos que a gente tem muita coisa pra fazer juntos!! Obrigadaaaa", escreveu ela na legenda.

Os fãs da artista ainda fizeram questão de subir uma hashtag no Twitter para comemorar a conquista. "7 milhões da Nanacita", chegou a ficar em quarto lugar nos assuntos mais comentados.

CONFIRA O AGRADECIMENTO DE NAIARA AZEVEDO