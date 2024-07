Nadja Haddad celebra após filho ser extubado e confessa: 'Sem fé eu não teria forças'

Em entrevista à CARAS Brasil, a apresentadora Nadja Haddad atualiza estado de saúde do filho e revela transformação após a maternidade

Na última segunda-feira, 8, Nadja Haddad (43) viveu mais uma vitória após seu filho, José, de dois meses, apresentar uma melhora em seu quadro de saúde. Em entrevista exclusiva à CARAS Brasil, ela celebra a extubação do neném e confessa que tem a fé como um dos seus pilares nos momentos de angústia: "Sem fé eu não teria forças".

Desde o nascimento, no final de abril, José estava respirando por aparelhos, mas vem apresentando melhoras e foi extubado. Nadja Haddad e seu marido, Danilo Joan, (41) estão muito felizes com a resposta que o filho está tendo.

"Ele está evoluindo muito bem, graças a Deus! Ganhando peso e se acostumando a respirar naturalmente. Estamos aliviados e felizes demais! A extubação é uma etapa muito importante diante de tudo o que o José enfrentou. É uma grande vitória!", avalia Nadja.

A apresentadora sempre reforça que é uma mulher de muita fé, nos últimos meses, ela menciona que tem se apegado ainda mais em sua crença para enfrentar os momentos de adversidade, sendo motivo de forças para ela seguir.

"A fé sempre é meu principal instrumento para viver. Se não fosse a fé que tenho, teria blasfemado, esmorecido e perdido força para ter esperança. Acredito e aceito os desígnios de Deus pois Ele já me fez entender a chegada e a partida do meu Antonio e tem operado milagres todos os dias na vida do José. Sem fé eu não teria forças", confessa.

MATERNIDADE EM ETAPAS

Durante conversa com a CARAS Brasil, Nadja Haddad compartilha que sua vida mudou após o nascimento dos filhos. A apresentadora deu à luz gêmeos prematuros e Antônio acabou não resistindo, ela declara que vive uma maternidade passiva, por conta de todos os episódios que passou nos últimos meses.

"Costumo dizer que tenho conquistado a maternidade em etapas… Vivo uma maternidade passiva por ser uma mãe de UTI, ainda assim, cada conquista que faz eu estar mais perto do meu bebê, interagindo mais com ele, faz eu me sentir mais mãe. Apesar de todo sofrimentos e dificuldades que vivi, busco ter leveza nessa minha nova fase. Me sinto mais em paz", finaliza.

