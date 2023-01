Nadine Gonçalves completa 56 anos e jovialidade rouba a cena: "Mamãe linda!"

Mãe de Neymar, Nadine Gonçalves recebeu homenagem emocionante da filha Rafaella Santos

Na manhã desta quinta-feira, 19, a influenciadora Rafaella Santos (26) surpreendeu os seguidores ao compartilhar um clique raríssimo ao lado de Nadine Gonçalves (56) em suas redes sociais.

Para comemorar o aniversário da mãe, ela surgiu agarradinha à veterana e não poupou palavras carinhosas em uma homenagem cheia de amor. "Porque eu sou uma super mulher. Sim, eu sou. Feliz aniversário mãe”, escreveu ela.

Nos comentários, os fãs ficaram chocados com a beleza e a jovialidade da mãe de Neymar (30). "Feliz vida pra essa lindona", disse uma admiradora. "Parabéns pra sua mamãe linda", comentou outra. Já uma terceira ressaltou: "Maravilhosas".

Ainda recentemente, Rafaella Santos deixou os seguidores de suas redes sociais boquiabertos ao compartilhar uma selfie com a 'cara lavada'.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE RAFAELLA SANTOS:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por RAFAELLA (@rafaella)

Juntos?

Tiago Ramos (25) falou sobre a suposta volta com a mãe de Neymar, Nadine Gonçalves, em seu Twitter. "O povo me odeia tanto, que não consegue aceitar quem eu sou. Se eu não tenho nome pra ti, prazer Tiago Ramos, com muitos erros e diversos acertos", afirmou.

Os boatos começaram após ele publicar foto em um cenário igual ao da casa da mãe do craque."Vão procurar fazer amor e ser feliz, deixe meu jubileu à vontade". Por fim, sem papas na língua, escreveu: "E outra, solteiro e p$to. Xau Inveja", disse ele.