Na Suíça, Romana Novais celebra Valentine's Day em jantar romântico com Alok

Médica e influenciadora digital Romana Novais aproveitou o Dia de São Valentim com o marido, Alok, em noite romântica durante viagem

CARAS Digital Publicado em 15/02/2022, às 10h33

A influenciadora digital Romana Novais (31) surgiu em clima de romance com Alok (30) nas redes sociais!

Na segunda-feira, 14, foi celebrado o Valentine's Day ou Dia de São Valentim, o Dia dos Namorados comemorado na maioria dos países ocidentais, e a médica celebrou a data especial com o maridão.

Aproveitando viagem na Suíça, os dois, que são pais de Ravi (2) e Raika (1), almoçaram e curtiram noite especial a sós, com direito a drinks e rosas.

Em seu feed no Instagram, a musa publicou uma sequência de fotos encantadoras do dia na companhia do DJ.

"A caminhada com você é mais leve! Até o fim", escreveu Romana Novais na legenda da postagem.

O look usado por Romana na noite romântica chamou atenção dos fãs. Para a ocasião, ela optou por um conjunto preto com brilhantes, com plumas nos ombros, e bolsa da grife Prada. "Gente, ondiéqui cês arranjam essas roupas tao lindas? Cabe tudo na mala?", brincou Fernanda Gentil nos comentários. "Aí gente gostei muito da calça com brilhinhos", destacou uma seguidora. "Quanta elegância e imponência. Casal lindo da po***", elogiou outra.

Romana Novais completa 31 anos e ganha surpresa do marido

Romana Novais completou mais um ano de vida recentemente! Ela recebeu um buquê gigante de rosas vermelhas do amado, que fez questão de homenageá-la na web: "Love u! Happy birthday! Você não imagina o quanto seu sorriso é importante pra mim. Te ver feliz me faz realizado. Farei sempre o meu melhor por você. Te amo infinito! Feliz aniversário, meu amor", declarou ele.

Confira os cliques de Romana Novais e Alok: