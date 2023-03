Na reta final de gravidez, Viih Tube revela detalhes do parto: “Cesárea ou normal?”

Viih Tube revela detalhes do parto enquanto prepara tudo para a chegada da pequena Lua; veja

A ex-BBB e influenciadora Viih Tube (22) já está se preparando para a grande hora, a chegada de sua primogênita, a pequena Lua. Gravidinha, a mulher de Eliezer (32) apareceu nas redes sociais na última segunda-feira, 20, para dar detalhes da reta final de sua gestação.

No Instagram, a mamãe de primeira viagem abriu uma caixa de perguntas para interagir com os seguidores e respondeu sobre a posição da filha, ao ser questionada por um seguidor se a bebê já virou de cabeça para baixo, pronta para o parto normal, ou se ainda continua sentadinha.

Sem hesitar, Viih respondeu: “Ela continua sentadinha. Quero ter parto normal, mas se ela estiver sentadinha, o mais seguro vai ser fazer a cesariana. O que estiver ao meu alcance para ter parto normal, vou fazer”, disse.

Vale ressaltar que para um melhor desempenho durante o parto, a influenciadora tem feito exercícios de alongamento pélvicos, para ajudar na a rotação do bebê , facilitando assim, o parto normal.

“Não vou ser menos mãe na escolha do parto. Tenho mais medo da cesariana do que do parto normal, pelo incrível que pareça", afirmou.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE VIIH TUBE:

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Viih Tube (@viihtube)

Viih Tube explica decisão de manter privacidade da filha

Após ser alvo de muitas críticas nas redes sociais, Viih Tube revelou como surgiu a decisão de expor menos a vida de sua filha,Lua.

"Quis criar um perfil para ela, para atualizar os seguidores e registrar cada momento. Mas confesso que, hoje, lidando com tantos pitacos ao longo da gestação, eu não sei se teria tomado a mesma decisão", acrescenta. "Ela não tem como escolher os pais, mas vai acabar tendo essa vida pública. Vou tentar fazer com que ela entenda esse mundo."

"É exaustivo, me sinto pressionado o tempo todo para explicar todos os passos que damos. Tudo vira um circo. Eu evito ler comentários, mas quando sou julgado por coisas simples sobre a Lua, me sinto mal", desabafou Eliezer.