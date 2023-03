Na reta final da gravidez, Viih Tube relata dores para seus seguidores: 'Já perdeu a graça'

Viih tube está ansiosa para a chegada da Lua, sua filha com o ex-bbb Eliezer

A influencer, Viih Tube está na reta final da gravidez e desabafou com os seus seguidores nas suas redes sociais contando que sentiu muitas dores perto da barriga nesta madrugada, 29.

Ela espera Lua, sua primeira filha, fruto da relação com o ex-BBB Eliezer: "Hoje é um dia que está difícil de me ver sem filtro. Estou me sentindo bem mal, meu cabelo, meu rosto, bem cansada. Estava almoçando com meu pai... Mas queria comentar com vocês que essa noite foi a mais difícil disparado. Estou com uma dor muito forte na púbis, em cima da vagina. Tem muita pressão naquela região", contou.

A ex-BBB falou que até achou que a filha Lua tinha virado e encaixado na posição para nascer.

"Porque dizem que quando vira e encaixa, dá muita dor, mas não. Estou morrendo de dor com ela sentada. Muita dor mesmo, acordando gemendo de dor. E meio que com tanto sono que eu não percebia o que era sono, o que era acordada", contou.

"Essa noite foi punk, bem cansativa, com muitas dores para dormir. Estou naquela fase que já não está mais, já perdeu a graça, já foi aquela parte gostosa da gravidez. Agora é só aquele momento que você quer que nasça logo".

Viih ainda brincou com os seus seguidores sobre a 'demora' para Lua vir ao mundo. "Se vocês querem que nasçam, imagina eu que estou aqui na pele, gente. Respeitando também o tempo dela, o tempo da gravidez. Tomara que essa noite eu durma bem, já marquei uma drenagem para aliviar um pouco o corpo. Mas eu já sabia que essa reta final era difícil, então está tudo bem. O importante é que ela está muito saudável e eu também e que a gravidez como um todo foi maravilhosa.", concluiu.

A influencer e o amado oficializaram a união esse Março, no dia 21.