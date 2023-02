Na reta final da gestação, Viih Tube exibe barrigão em vestido colado e impressiona

No auge da gravidez, Viih Tube exibiu o barrigão em vestido colado durante evento no Rio de Janeiro; veja

Em breve os titios de plantão irão conhecer a pequena Lua! Gravidíssima, a ex-BBB Viih Tube (22) foi flagrada nesta segunda-feira,13, no Rio de Janeiro durante o lançamento da terceira temporada do reality 'Largados em em Salvador'.

Usando um vestido midi estampado, a peça coladíssima ressaltou as curvas da futura mamãe e deixou em evidência a barriga da primeira gestação, fruto do relacionamento com o também ex-BBB Eliezer (32).

Anciosa pela chegada da filha, ainda neste fim de semana, através do stories de seu Instagram, a loira revelou o porquê não irá divulgar na web o dia do nascimento da herdeira.

"Acho muito fofo quando vocês perguntam, sei que perguntam na boa intenção, mas não estou respondendo a data prevista, quantas semanas estou, quantos meses estou. Já falei algumas vezes, mas vou repetir, sempre as mesma pergunta sobre, super entendo, sei que vocês vão entender também. Quero conseguir ter mais privacidade quando ela estiver para vir", disse a influenciadora.

VEJA AS FOTOS DE VIIH TUBE:

Foto: Agnews

Foto: Agnews

Foto: Agnews

Tá chegando!

Na última sexta-feira, Viih Tube aproveitou o sol da manhã para renovar seu bronzeado. Em seu perfil no Instagram, a loira compartilhou um vídeo em que aparece fazendo dancinha e o barrigão de gravidez roubou a cena.

"Vou sentir tanta saudade da barriga, tenho certeza", declarou Viih na legenda da postagem, recebendo chuva de elogios dos seguidores.

"Que barrigão lindoooo", "Tá uma grávida linda mesmo!", "Ficou com o corpo lindo durante a gravidez, radiante", "Muito linda e plena! Que venha Lua com muita saúde", disseram os fãs nos comentários.