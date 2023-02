Na praia, Mariana Xavier exibe beleza natural em clique de biquíni: "Por mais mulheres reais”

Mariana Xavier deixa corpão à mostra ao se bronzear no Rio de Janeiro e fãs reagem

Linda! Neste domingo, a atriz Mariana Xavier (42) deixou os seguidores alvoroçados ao surgir toda formosa em um novo registro publicado em seu perfil no Instagram.

Usando um biquíni super cavado e decotado, a morena apareceu em um clique paradisiaco , mostrando o corpo sem nenhum retoque e abriu um sorrisão ao posar na areia sentada em uma cadeira .

Ao natural e super confiante, Mariana exibiu toda sua boa forma enquanto se refrescava do calorão na praia carioca.

"No pesado mundo dos rótulos e das expectativas, eu escolho a leveza de ser real!", escreveu ela na legenda.

Logo em seguida os admiradores elogiaram a beleza da estrela: "Lindaaaa!", escreveu uma nos comentários. Outra elogiou: "Por mais mulheres reais nesse mundo de tantos artifícios!". Uma terceira concordou: "Pessoas vazias não pensam assim...admiro todo conteúdo e inteligência em você! Continue levantando essa bandeira pela liberdade de sermos o que realmente somos!".“Nada melhor do que ser o que somos”, disse mais uma.

Ainda recentemente, Mariana Xavier agradeceu o carinho dos fãs após anunciar o término do namoro com o ator Diego Braga.

VEJA A PUBLICAÇÃO DE MARIANA XAVIER:

No início do mês, Mariana Xavier usou suas redes sociais, para anunciar o fim de seu namoro com Diego Braga. Ela agradeceu o tempo que ficou com o rapaz e comunicou os seguidores sobre a decisão que tomou ao lado do artista.

"Terminar nunca é fácil, mesmo quando se tem certeza de que é o melhor a fazer. Tem tristeza, tem frustração, tem saudade... é um luto do que foi e de tudo que poderia ter sido, mas é também um compromisso com a esperança. Escolhi essa foto pra esse momento difícil porque acho que ela representa muito a minha parceria com o Diego. Ter calma e coragem pra nos olharmos profundamente, encarando e acolhendo todas as camadas que qualquer ser humano tem, foi o que nos manteve juntos até aqui, e é agora o que nos separa", disse ela.