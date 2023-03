Na praia, Juliana Paes se derrete ao registrar momento de chamego com o filho: "Amo demais!"

Discreta sobre sua vida pessoal, Juliana Paes leva o filho à praia e encanta fãs ao posar com o herdeiro

É amor demais! A atriz Juliana Paes, de 43 anos, aproveitou a tarde desta segunda-feira, 06, para publicar alguns cliques de biquíni na praia carioca com Antônio, seu filho caçula, de 09 anos.

Usando um biquíni cavado na tonalidade azul claro, ela aparece sentada na areia ao lado do herdeiro e se derrete toda ao dar um selinho carinhoso no pequeno.

"#Éamodemais", escreveu ela na legenda do boomerang compartilhado em sua conta oficial do Instagram.

Vale ressaltar que recentemente Juliana Paes ostentou toda sua boa forma na orla do Rio de Janeiro ao renovar o bronzeado na praia da Barra da Tijuca junto com o maridão, Carlos Eduardo Baptista (45).

VEJA O REGISTRO FOFO DE JULIANA PAES:

Foto: Reprodução/Instagram

Casalzão!

Juliana Paes causou alvoroço nas redes sociais ao publicar um vídeo dançando agarradinha com o marido, o empresário Carlos Eduardo Baptista em seus stories.

Na publicação, Juliana surgiu de costas, usando um biquíni rosa pink e uma saia listrada, sensualizando com o marido ao som de “Forró do Xenhenhém”, de Elba Ramalho. Na legenda, a morena escreveu: “Só assim, né amor?” e marcou o amado no vídeo com algumas risadas.