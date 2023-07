Na França, Gretchen se derrete ao ver filha trabalhando em restaurante: “Orgulho”

Mãe coruja! A cantora Gretchen se emocionou ao visitar o trabalho da filha, Giulia Miranda

A cantora Gretchen provou que é uma verdadeira mãe coruja durante sua viagem para França! É que ela decidiu prestigiar o trabalho da filha, Giulia Miranda, que assumiu a recepção de um restaurante no país europeu. Morrendo de orgulho, a artista se derreteu e exaltou a herdeira ao exibir detalhes da conquista em suas redes sociais.

"Tem mãe mais orgulhosa do que eu? Não tem né? Olha que princesinha trabalhando. Sou muito orgulhosa. Olha que lindo o restaurante que ela trabalha. A gente veio prestigiar o trabalho dela e dizer que é muito importante para nós ela ser tão trabalhadora”, a eterna Rainha do Rebolado disse emocionada com a dedicação de sua herdeira.

Na sequência, Gretchen mostrou detalhes da recepção e até filmou a filha, que apareceu super sorridente em seu posto de trabalho e pronta para recepcionar a família no restaurante francês. Vale lembrar que a cantora está morando em Portugal, por isso conseguiu dar um pulinho no país vizinho para visitar a filha, ao lado do marido, o artista musical Esdras de Souza.

Gretchen se derrete com a filha caçula trabalhando em restaurante na França - Reprodução/ Instagram

Além de Giulia, Gretchen, que está em seu 18° casamento com Esdras, também é mãe de Thammy, Valentina, Jenny, Décio, Sérgio e Gabriel.

