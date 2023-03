Na beira da piscina, Simone exibe pernões ao eleger biquíni cavado: "Eita!"

Simone Mendes eleva a temperatura na web ao exibir pernões torneados em dia de sol na beira da piscina

A cantora Simone Mendes (38) deixou os seguidores apaixonados no início da semana ao dividir um clique completamente ousado em seu feed oficial do Instagram.

Nas redes sociais, a irmã de Simaria (40) surgiu estonteante a bordo de um biquíni cavado que foi coberto por uma saída de praia estampada. Sentada em uma espreguiçadeira, Simone deixou os pernões durinhos completamente à mostra e escondeu apenas o necessário.

Na imagem, a dona do hit ‘Erro Gostoso’ estampou um sorrisão enquanto exibia as coxas torneadas ao ar livre. Para se refrescar do calor, a morena dispensou a maquiagem e apostou em um rabo de cavalo nas madeixas.

Nos comentários, não faltaram elogios. "Que lindaaaaaa”, disse um. “Que pernão é esse!!!”, declarou outro. “Eita! Tá lindona”, decretou mais um.

Vale lembrar que recentemente Simone Mendes agitou as redes sociais nesta semana ao registrar os seus look para treinar na academia.

VEJA A FOTO DE SIMONE MENDES:

Foto: Reprodução/Instagram

Simone revela perrengue em avião: 'Achei que ia morrer'

Durante entrevista no programa The Noite, de Danilo Gentili, no SBT, Simone Mendes revelou a situação de pânico que vivenciou dentro do avião em uma viagem que fez para um de seus shows.

Simone relembrou um problema que enfrentou em um voo. “Já aconteceu acidente com ônibus, já aconteceu da tampa do combustível do jato o cara não fechar e, no ar, soltar e começar a sair uma fumaça. Aí você imagina ‘deu ruim. Jesus, sou tão jovem’. Desesperador, achei que ia morrer. Você começa a pedir misericórdia", relembrou.