Na Bahia, Regina Casé mostra preparativos para 'Dia de Santo Antônio' e celebra: ''Bom demais de ver e se viver!''

Atriz Regina Casé comemora 'Dia de Santo Antônio' nesta segunda-feira, 13, e mostra preparativos para a data especial em Salvador

Nesta segunda-feira, 13, comemora-se o dia do santo casamenteiro, Santo Antônio!

Nas redes sociais, a atriz Regina Casé (68) fez questão de comemorar a data especial, principalmente no Nordeste.

Curtindo viagem à Bahia com a família, a apresentadora revelou que foi até lá para acompanhar de perto os festejos para Santo Antônio e compartilhou um vídeo com registros dos preparativos para a festa em seu feed no Instagram, no bairro Santo Antônio Além do Carmo, que fica em Salvador.

"VIVA SANTO ANTÔNIO!! 13 de junho de 2022! Mostrando pra vocês um pouquinho dos preparativos, rezas e devoções daqui da minha vizinhança aqui em Salvador! Tanto Nega Jo com sua reza e feijoada, quanto Dona Maria que abre sua casa para todos verem seus andores e seu altar tão lindo, o movimento na minha rua do povo indo pra igreja é bom demais de ver e se viver! VIVA A BAHIA!", escreveu Regina ao legendar o post.

Vale lembrar que no dia 13 de junho, o Orixá Exu, no candomblé, sincretizado com Santo Antônio, também é homenageado.

