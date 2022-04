Música abençoada

Cantora mescla o gospel e o country em suas canções, uma receita que já é sucesso entre os amantes dos dois estilos

Redação Publicado em 28/04/2022, às 15h00

Os amantes de novidades no mundo da música já têm um novo motivo para sorrir. A jovem Bruna Olmeda vem cantando e encantando a todos com as suas canções. Nascida em São Paulo, mas vivendo na Flórida, Estados Unidos, desde os seus 14 anos de idade, iniciou sua trajetória nas igrejas do brasileiras e norte-americanas.

Agora ela está de disco novo, IRIS LOVE, produzido pelo renomado PH Castanheiras, produtor musical que conta com mais de 30 anos de experiência na Rede Globo, além de contar também com o engenheiro de áudio Gui Tettamanti, do Studio 94, indicado ao Grammy Latino pelo seu trabalho junto de Aline Barros.



Para aprimorar cada vez mais a sua voz, Bruna faz aulas de canto com ninguém menos que Nina Pancevski, professora e preparadora vocal de programas musicais como o The Voice Brasil, The Voice Kids e Superstar. “Obrigada primeiramente a Deus por colocar esse projeto no meu coração e à minha família por todo apoio do mundo. Amo vocês”, se emociona.

Sua música mescla dois estilos amados, tanto no nosso País, quanto nas terras do Tio Sam: gospel e country, uma mistura universal, que atinge em cheio o coração do público. “Gratidão por tudo que Deus tem feito em minha vida. Ele não para de me surpreender. Ele mudou completamente minha vida em menos de um ano e continuará a fazê-lo porque Seus planos são muito melhores que os meus”, finaliza.