Murilo Huff explode o fofurômetro ao registrar o filho fantasiado de astronauta

Murilo Huff faz seguidores se derreterem de amores ao mostrar o pequeno Léo, de três anos, fantasiado de astronauta

Amor de pai! Na manhã desta quarta-feira, 08, o cantor Murilo Huff (27) usou seu perfil nas redes sociais para compartilhar um clique fofíssimo do seu filho, o pequeno Léo, de três anos de idade, fruto de seu relacionamento com a eterna Rainha da Sofrência, Marília Mendonça (1995-2021).

No Instagram, o papai coruja registrou o herdeiro fantasiado com uma roupinha de astronauta. "Que saudade, papai", escreveu ele na legenda, que estava de férias em Orlando, nos EUA, com a namorada, a médica Nicole Melo.

Já em outro clique fofo, Murilo surge encantado com o sorriso do garoto: "meu astronauta". Os internautas se derreteram de amores e não economizaram reações e comentários aos Stories.

Vale lembrar que recentemente o cantor Murilo Huff declarou todo seu amor pelo filho ao publicar um clique encantador em que Léo aparece com um sorrisão no rosto.

VEJA O STORY DE MURILO HUFF:

Foto: Reprodução/Instagram

Foto: Reprodução/Instagram

Murilo Huff fala sobre saudade que sente de Marília Mendonça

Murilo Huff abriu o coração e falou sobre a saudade que sente de Marília Mendonça, que faleceu em novembro de 2021 após um trágico acidente aéreo.

"Sente saudade da Marília?", questionou um internauta. "Com certeza! E vou sentir todos os dias pro resto da minha vida. Marília, além de tudo que vivemos como casal, e além da amizade que tínhamos um pelo outro, é a mãe da pessoa mais importante do mundo pra mim", desabafou o artista em seu Instagram.

Em seguida, Huff confessou que sente falta de conversar com Marília sobre as descobertas e evolução do herdeiro. "Sinto falto de dividir com ela todos esses momentos incríveis que nosso filho está vivendo, toda essa evolução dele, o primeiro dia na escolinha...", completou.