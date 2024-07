Murilo Huff diz que precisou recorrer à terapia e explica motivo

O cantor Murilo Huff contou que recorreu à terapia para abandonar o uso de medicamentos para dormir e para aprender a desacelerar

O cantor Murilo Huff contou que recorreu à terapia para abandonar o uso de medicamentos para dormir e para aprender a desacelerar. Ele falou sobre o assunto durante uma entrevista ao portal Leo Dias, nos bastidores do Ao Vivão, novo DVD do artsita, e contou sobre hiperatividade e dificuldade para pegar no sono. Além disso, disse que foi diagnosticado com “Síndrome do Pensamento Acelerado”.

“Estou aqui, mas pensando em mais dez coisas que estão acontecendo ou que podem acontecer. A cabeça não para, tem o lado bom e o ruim”, contou ele, que também relatou que não se sente relaxado como deveria. “É bem raro [relaxar], não durmo bem, eu tenho dificuldade para começar a dormir, acho que é a minha maior dificuldade”, refletiu o cantor.

“Eu não era assim, parece que fui condicionante a ser dessa forma, acho que pela carga de responsabilidade. O sucesso traz responsabilidade, e eu sou uma pessoa que se eu pegar para fazer, quero fazer bem feito. Tento trabalhar minha cabeça, faço terapia para tentar desacelerar, tentar descansar, tentar largar o remédio para dormir”, contou o sertanejo.

Paternidade

Filho de Marília Mendonça e Murilo Huff, o pequeno Léo, está hoje com quatro anos. E o cantor contou como a paternidade foi uma virada de chave em sua vida. “Muito, cara! Eu acho que vivi e passei por uns 20 anos em 5. Desde que o Leo nasceu, na verdade. Foi a maior virada de chave na minha vida o nascimento dele. Deixei de ser um menino e virei um homem, a verdade é essa. O motivo as coisas passam a se tornarem outros”, concluiu ele.

Recentemente, O pai coruja renovou a decoração do quarto do herdeiro e exibiu os detalhes nas redes sociais para exibir os detalhes impecáveis do ambiente.

Veja uma recente publicação de Murilo Huff no Instagram: