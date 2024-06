Murilo Huff compra jatinho luxuoso por valor milionário. Saiba quanto!

Esbanjando luxo, o sertanejo Murilo Huff compra um novo jatinho por valor milionário e preço impressiona; saiba quanto custou!

O sertanejo Murilo Huff tem mais uma aquisição entre seus bens pessoais. Segundo o Portal Leo Dias, o cantor acabou de adquirir um novo jatinho e impressionou o público por seu valor milionário.

O pai do filho de Marília Mendonça comprou um modelo CJ 2 Plus, fabricado pela Cessna Aircraft, conhecido por ser uma aeronave de alta performance e conforto. Com design preto, ele se destaca por sua elegância e capacidade técnica. O modelo tem a cabine 20% mais comprida, além de ser mais rápida do que o modelo anterior.

O jatinho custa cerca de US$ 6,4 milhões, ou cerca de R$ 33,6 milhões na cotação atual. Durante a compra, Murilo vendeu sua aeronave antiga, permanecendo apenas com sua nova aquisição.

Namorada de Murilo Huff revela planos para casar

Parece que Murilo Huff também está tendo muita sorte no amor! Sua namorada, a influenciadora digital Gabriela Versiani, disse que eles podem subir ao altar em breve. Em entrevista ao site do colunista Leo Dias, eles contaram que fazem planos para oficializar a união, mas ainda não decidiram quando vai acontecer. Inclusive, eles querem ter filhos.

“A galera fala, a galera espera muito. A gente espera também, em breve, não é amor?”, disse ela, e completou: “Toda entrevista, todo mundo fica falando disso, vocês estão deixando o menino afobado”.

Então, Huff contou que planeja ter dois filhos com a amada. “No mínimo um casalzinho tem que ter”, afirmou.

Murilo Huff e Gabriela Versiani assumiram o namoro em junho de 2023 e vivem demonstrando seu amor nas redes sociais. Anteriormente, o sertanejo namorava Marília Mendonça, com quem teve um filho, o pequeno Léo, de 4 anos.