Mumuzinho revela que rejeitou papel em novela após convite: "Personagem grande"

Em entrevista à CARAS, Mumuzinho revelou que tem estudado oportunidades para investir na carreira de ator

O cantor Mumuzinho(39), que tem se destacado na novela Todas as Flores, do Globoplay, confessou que rejeitou um papel em uma novela da TV Globo para entrar para o time de jurados do The Voice Brasil.

Em entrevista à CARAS Brasil, o famoso abriu o jogo sobre os rumos de sua carreira de ator, a qual ele está mega animado para viver as mais diversas experiências. Segundo Mumuzinho, ele não iria conseguir se jogar de vez no projeto e por isso decidiu ficar com o reality.

"E eu optei por fazer, né? Pintou uma novela para eu fazer, não sei se é essa nova aí, Fuzuê, mas recebi um convite para fazer um personagem grande lá, bacana, mas primeiro que não dava por questão de logística, de shows, de agenda e tinha o The Voice. Não poderia deixar de estar no The Voice. É muito leve, muito gostoso, muito prazeroso", contou.

O artista garantiu que deve apostar um pouco mais na atuação, mas para isso não pode ser qualquer oportunidade. "Quero fazer, mas só se for um personagem diferente do que eu fiz. Se for para fazer a mesma coisa, não quero. Se for um personagem muito louco, muito diferente do Mumuzinho, eu faço ", declarou.

Ainda durante o bate-papo, o carioca falou como tem sido julgar o talento de crianças no reality musical. Ele disse que tem aprendido bastante com Carlinhos Brown na hora de rejeitar alguns nomes: "Ele é um gênio, um dos caras mais inteligentes, um dos caras mais ser humano, aprendo muito".

"Ele fala cada frase nesses momentos do 'Não'. Mas o 'não' fortalece, te prepara, te deixa forte e te coloca em momentos de 'não vou desistir'. Então eu fui nessa linha", afirmou.

O cantor ainda disse que tenta consolar as crianças relembrando sua longa trajetória na música. "Quantos 'nãos' eu já recebi? Então eu passei um pouco da minha vivência para eles. E nem sempre o vitorioso é o que leva a taça. É só o início, tem muita coisa pela frente", disse.