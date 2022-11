Mulheres dos jogadores da seleção se reúnem para assistir estreia do Brasil na Copa

Vitoria Telles, Rebeca Tavares e Natália Becker se reuniram no dia da estreia do Brasil na Copa

Hexa! As mulheres dos jogadores convocados para a seleção brasileira já estão preparadas para assistir o Brasil estreiar na Copa do Mundo.

No Instagram deVitoria Telles (27), mulher do jogador Alex Telles (29), ela publicou alguns vídeos nos stories em que exibe o momento que se encontra com Rebeca Tavares (27), casada com Fabinho (29) e Natália Becker (30), mulher de Alisson Becker (30), para irem para o estádio, Lusail, onde o Brasil estreia hoje, contra a Sérvia, às 16h (pelo horário de Brasília).

Quem também já está em clima de Pré-jogo, com roupas nas cores da bandeira do Brasil é a atriz Viviane Araújo, que também preparou o filho Joaquim, de dois meses de idade, para torcer.

VEJA OS REGISTROS DE VITORIA TELLES:

Foto: Reprodução / Instagram