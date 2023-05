Mulher que viralizou em vídeo dançando funk em festa infantil se pronuncia: "Horrorizada"

Mulher que viralizou em vídeo ousado se pronuncia; ela viu sua vida virar um inferno

Uma mulher chamada Brenna Azevedo viu a sua vida se tornar uma confusão nas últimas horas. É que um vídeo seu dançando em uma festa infantil viralizou e gerou muitas críticas ao comportamento.

No vídeo, ela surge dançando funk com uma roupa transparente . Ele foi gravado na festa de aniversário da filha. Aos 26 anos, ela está perplexa com os comentários que está recebendo nas redes sociasi.

"As pessoas estão indignadas porque eu estava dançando, com uma roupa transparente. Estão me atacando, me chamando de piranha, vagabunda, que vão me botar no conselho tutelar. Não vejo nada demais nisso. Vejo tanta coisa pior", disse em um vídeo publicado nesta terça-feira (26).

Brenna Azevedo disse que está abalada. "Minha família está horrorizada. Como as pessoas fazem mal para as outras nas redes sociais? Me chamando de coisas horrorosas. Estou indignada, apavorada. Minha filha ficou super feliz, os convidados gostaram. Tristeza para uns, alegria para os outros", disse.

Ela também confessou que tinha ingerido bebida alcoólica."Nunca ia imaginar que isso ia viralizar assim. Todo mundo me chamando de escrota, de safada. Famosos comentando baixarias! Falando coisas absurdas sobre mim, que eles fazem coisas piores. Batem em mulheres, que mostram os peitos, vocês deixam o like, são ídolos. E vocês fazendo isso comigo. Por que tudo isso?", disparou ela.

Ao final, ela mandou um recado para os críticos. "Eu faria tudo de novo. Vão viver, ser felizes! As pessoas que ficam comentando são oprimidas. (...) Estou apavorada. Vocês estão me deixando com medo."

