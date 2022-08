Mulher que foi racista com os filhos de Giovanna Ewbank já foi xenofóbica com brasileira

Colunista revela que mulher que atacou os filhos de Giovanna Ewbank também fez ofensas contra outra brasileira

CARAS Digital Publicado em 01/08/2022, às 10h13

Nesta segunda-feira, 1º, o colunista Leo Dias, do site Metrópoles, revelou mais uma situação envolvendo a mulher que foi racista com os filhos de Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso. Ele contou que a mulher já fez ofensas xenofóbicas contra a brasileira Eduarda Rabello, que vive em Portugal.

Nas imagens, a mulher disse: “Brasileiros vão para o Brasil”. A brasileira contou que ela gritou e discutiu com os brasileiros que estavam no local. Inclusive, a mulher teria tentado jogar uma cadeira no grupo.

A brasileira contou que a polícia chegou a ser chamada, mas ela também gritou com os policiais. No entanto, ela não prestou queixa na polícia porque os policiais informaram que não iria dar em nada.

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Leo Dias (@leodias)

Ver essa foto no Instagram Uma publicação compartilhada por Lucas Pasin (@lucaspasin)

Confira o comunicado oficial da assessoria de imprensa de Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank:

"Comunicamos que os filhos do casal Giovanna Ewbank e Bruno Gagliasso foram vítimas de racismo no restaurante Clássico Beach Club, na Costa da Caparica, em Portugal, neste sábado, dia 30 de julho, onde a família passa férias. Uma mulher branca, que passava na frente do restaurante, xingou, deliberadamente, não só Títi e Bless, mas também a uma família de turistas Angolanos que estavam no local - cerca de 15 pessoas negras. A criminosa pedia que eles saíssem do restaurante e voltassem para a África, entre outras absurdos proferidos às crianças, tais quais “pretos imundos”.

Confirmamos, conforme videos que já circulam no Brasil, que Giovanna reagiu e enfrentou a mulher, enquanto Bruno Gagliasso, seu marido, chamou a polícia. A mulher foi levada escoltada e presa. Informamos ainda que Bruno Gagliasso e Giovanna Ewbank prestarão queixa contra a racista formalmente na delegacia portuguesa. A Trigo Casa de Comunicação lamenta as agressões sofridas por Títi, Bless e os turistas angolanos e apoia integralmente as ações tomadas por Giovanna e Bruno. Racismo é crime".

Siga a CARAS no Helo e acompanhe nosso conteúdo!