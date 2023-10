Mulher que diz ser filha de Leonardo faz desabafo: ‘Quero ter paz de novo’

Mulher que diz ser filha de Leonardo surpreende com desabafo após ver a sua vida ser exposta ao pedir exame de DNA

A jovem Dyane Akacio viu a sua vida ser exposta na internet ao revelar que pode ser filha do cantor Leonardo e gostaria de fazer um exame de DNA. O caso ganhou repercussão na mídia e, agora, ela desabafou sobre o quanto a sua vida foi afetada pela exposição.

Em um desabafo nos stories do Instagram, ela refletiu sobre estar se sentindo desgastada emocionalmente e que sua família foi impactada por toda a repercussão.

"Eu não procurei ninguém, nunca tive curiosidade de saber sobre quem tinha me doado, dói, eu já estava me curando dessa ferida... Só sei que quero ter paz de novo. E se isso implica ficar na dúvida sobre saber se sou filha ou não dele...", disse ela.

E completou: "Minha mãe e meu pai, os verdadeiros (que me criaram) tem 72 anos. Eu não quero perder pessoas que amo por conta de nervosismo. Eles são a minha vida. Minha família é a minha vida. Ao contrário do que muitas pessoas pensam, EU NÃO PROCUREI MÍDIA. Eu estava tentando resolver em off, em algum momento vazou por se tratar de alguém conhecido [...] fui procurada por vários meios de comunicação e aceitei falar com aquela que me tratou com carinho e se propôs a me ajudar a chegar até ele pra resolver, mas nunca imaginei essa repercussão".

Por fim, ela disse: "Dinheiro é importante sim, mas eu sempre trabalhei, até porque quando se tem um filho sozinha, a gente trabalha em dobro, se doa em dobro. Dinheiro é importante mais não é tudo e eu nunca quis o que não era meu. Não é agora que vou querer. Se engana quem acha que dinheiro é tudo".

Dyane Akacio diz que não quer pensão

A mulher que pede exame de DNA para descobrir se é filha do cantor Leonardo revelou novos detalhes sobre o seu desejo. Dyane Akacio, que diz ser filha biológica do artista, respondeu perguntas dos fãs nos stories do Instagram e explicou detalhes do seu desejo de saber se é filha dele ou não.

Para começar, ela contou que não tem certeza de é mesmo filha dele e por isso quer o exame de DNA. “Não tenho [certeza]. Estamos em busca da verdade”, disse ela. Então, ao ser questionada se está interessada em uma pensão dele, ela negou. “Jamais [iria pedir pensão]. Meu intuito é unicamente saber a verdade. Respeitarei ele, inclusive se não quiser me conhecer”, afirmou.

Então, ela ainda contou que está bloqueada no Instagram dele, mas descobriu que não foi ele quem fez isso. “Apesar de ter sido bloqueada, perguntei para uma pessoa próxima dele que me confirmou que não foi o cantor que fez isso”, declarou.