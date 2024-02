Mulher mais rica do Leste Europeu tem R$ 58,7 bilhões de fortuna; saibam quem é

Renáta Kellnerova, mulher mais rica do Leste Europeu, é viúva da ex-pessoa mais rica da República Tcheca; marido dela morreu em acidente aéreo

A mulher mais rica do Leste Europeu é Renáta Kellnerová, viúva de Petr Kellner, ex-pessoa mais rica da República Tcheca. O bilionário, com que ela era casada, morreu em um acidente aéreo em março de 2021.

Segundo a agência Bloomberg, Kellnerova e os seus quatro filhos controlam o grupo PPF, um conglomerado de telecomunicações, mídia, serviços financeiros e comércio eletrônico de 43 bilhões de dólares, o equivalente a R$ 213 bilhões pela cotação atual.

O império deles controla TV privadas em seis países do Leste Europeu e de uma das maiores empresas de telefonia da República Tcheca, empregando cerca de 61 mil pessoas e operando em 25 países.

Renáta Kellnerová tem um patrimônio líquido acumulado estimado em 11,8 bilhões de dólares (cerca de R$ 58,7 bilhões) , conforme o Bloomberg Billionaire Index, ela tem dedicado cada vez mais tempo à tomada de decisões importantes sobre investimentos.

Desde a partida do esposo, a bilionária colocou a empresa sob propriedade total da família ao comprar ações de dois acionistas minoritários e, em seguida, nomeou a si mesma e suas três filhas para o conselho de uma nova holding que abriga todos os seus ativos.

Discreta, a empresária se mantém longe dos holofotes, assim como seu marido fazia. Ela preza pela privacidade da família, afinal, com uma fortuna dessas é preciso se resguardar e apostar em um perfil discreto de vida.

