Mulher de Marquinhos revela como ele está após eliminação na Copa do Mundo

Influenciadora Carol Cabrino, mulher do zagueiro Marquinhos, conta como ela e o atleta estão lidando com a derrota

Nesta sexta-feira, 16, a influenciadora Carol Cabrino (29) decidiu revelar para seus seguidores em suas redes sociais como ela e o marido, o zagueiro da Seleção Brasileira Marquinhos (28), estão lidando com a eliminação do Brasil na Copa do Mundo de 2022 no Catar.

Ela foi questionada por um seguidor em seu perfil oficial no Instagram como estavam as coisas, e revelou que ainda está com o atleta no Catar, aproveitando uns dias de férias, e que ambos estão refletindo sobre o ocorrido.

“Amparando meu marido, que é o que mais precisa nesse momento. Está sendo um momento muito duro pra gente. Foi o pior momento que sentimos em toda a carreira dele. Ele sentiu de verdade a maneira como aconteceu”, revelou.

Carol ainda revelou que estão no país asiático com família e amigos. “Estamos nos reerguendo. Esse tempo aqui em off foi muito importante. Estamos em 28 pessoas (família e amigos próximos) e preferimos assim estar para dar todo o apoio e carinho que Marinhos merece”, contou.

Um dos seus seguidores ainda quis saber sobre como o resultado afetou a vida da influenciadora. “Falando de mim, não foi o resultado em si. Mas vê-lo arrasado e não poder fazer nada para mudar isso. A vontade que dá é de morar dentro do abraço, fazer com que o tempo passe rápido para amenizar o sentimento. Impacta nesse sentido. Além da gente torcer para o Brasil, a gente torce, acima de tudo, por eles, jogadores. A gente sente na pele, é uma dor diferente”, contou.

Enrico, filho de Marquinhos, zagueiro da Seleção Brasileira, completou 3 anos na última quarta-feira, 7.

O pequeno filho de Marquinhos, Enrico, completou três anos na última quarta-feira, 7. No Instagram, sua mãe, Carol Cabrino postou uma mensagem de carinho com um vídeo de fotos da família, e imagens de Enrico com Marquinhos, seu pai. O pequeno também está no Catar para acompanhar os jogos do pai!

Na legenda da publicação, ela escreveu: "Filho… 3 anos de você! 3 anos desse amor azul e feliz. Obrigada por tantos sorrisos e momentos felizes que tivemos depois que você chegou! Amamos você demais.. e estaremos sempre, SEMPRE aqui por você 🤍 feliz aniversário, meu jogadô favorito!!!!"