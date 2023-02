Mulher Abacaxi faz as pazes com o marido: "Marcamos de conversar"

Mulher Abacaxi contou que o marido a desbloqueou no telefone e os dois voltaram a se falar

Marcela Porto (49), a "Mulher Abacaxi", brigou com o marido por ter saído com os seios de fora no desfile de carnaval, mas contou que depois de quase uma semana separados, eles voltaram a se falar.

Segundo ela, ele a desbloqueou no celular e redes sociais. Eles marcaram de conversar nesta segunda-feira, 27.

A famosa disse ainda que, apesar do mal-estar com o marido, o balanço do carnaval 2023 é positivo, com retorno de mídia e um novo convite para desfilar em 2024.

Mulher Abacaxi desabafa sobre fim do casamento após fantasia ousada no carnaval

"Estou um pouco sumida. Estou um pouquinho chateada também depois que passou o Carnaval. Vocês sabem que eu esqueci parte da minha fantasia em casa. E eu tinha duas opções: não saia ou saia sem a parte da minha fantasia que tapava o bico dos meus seios. Sai. Não deixei meu marido saber antes porque ele ia tentar não deixar eu desfilar.Fui e tampei. Meus amigos falaram para não deixar ele saber, continuar com roupão e só tira na Avenida. Ele vai ta ali já. Tirei e não olhei para ele mais. Se não ia quebrar o clima. No dia seguinte ele foi embora", começou.

“"Eu não deixo de fazer nada por homem, porque amanhã ou depois, eles metem o pé na nossa bunda. Não vão pensar duas vezes em que são sete anos de casada. Nada disso. Não fiz nada demais. Aquilo é responsabilidade, é coisa séria. Eu sou rainha da escola. Não sou foliã. Estou ali por representatividade. Fui contratada, chamada. Não é uma brincadeira. Muita gente está me mandando mensagem, me ofendendo. Que troquei o casamento pelo carnaval. Quem sabe da minha vida sou eu, o que estou sofrendo. Me respeitem, só peço isso”, desabafou.