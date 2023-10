Motorista que atropelou Kayky Brito toma atitude: ‘Menos julgamentos’

Diones Coelho, que é o motorista que atropelou Kayky Brito, rebate críticas após falar sobre o ator: ‘Virar essa página’

O motorista Diones Coelho, que foi quem atropelou o ator Kayky Brito, se pronunciou nas redes sociais após ver a repercussão de uma declaração que fez. Nesta semana, ele disse que não teve retorno do pedido para encontrar o ator após ele ter ido para casa e chegou a dizer que sentia uma reação fria da família de Kayky. Agora, ele disse que vai virar a página neste assunto e seguir com a sua vida.

Em um post nos stories do Instagram, o motorista desabafou sobre o seu atual momento de vida. “Sobre o caso, e sobre a pessoa Kayky, não quero falar mais nada! A partir de hoje quero virar essa página! Desejo tudo de melhor para ele e toda família! Desejo uma excelente recuperação, e todo sucesso do mundo a ele, em nome do Senhor Jesus! Quero seguir minha vida, ficar bem para poder voltar a dirigir, e voltar a trabalhar. Não tenho ressentimentos em meu coração por ninguém, nem por qualquer comentário na internet. Continuo amando a cada um!”, disse ele.

E completou: “Vamos viver com amor, menos ódio, menos julgamentos! Pois todos somos passíveis de erros. Por isso mais amor as pessoas, viver uma vida mais leve, com moderação e empatia! O mundo precisa disso, o mundo precisa de Jesus. Deus abençoe cada um! Jesus ama cada um de vocês, e eu também”.

Nos últimos dias, o motorista compartilhou com os internautas a conquista de um novo carro para trabalhar após ser ajudado por uma vaquinha online.

O que aconteceu com Kayky Brito?

Kayky Brito foi atropelado por um carro dirigido por um motorista de aplicativo em uma avenida na orla da praia no Rio de Janeiro durante a madrugada do dia 2 de setembro. Ele estava em um quiosque acompanhado de seus amigos quando resolveu buscar um item no carro. No caminho de volta, ele foi atropelado enquanto atravessava a avenida. O artista foi levado em estado grave para o hospital e segue sedado até o momento. Ele foi diagnosticado com politrauma corporal e traumatismo craniano.