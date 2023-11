Morte de atriz de 22 anos deixa Larissa Manoela abalada: "Era tão talentosa"

Morte de atriz de 22 anos rende homenagens nas redes sociais; atriz foi uma das que se pronunciou

Morreu neste domingo, 12, a atriz Isis Freitas, de apenas 22 anos. A jovem estrela, que tinha uma carreira promissora pela frente, estava internada com tuberculose. O quadro clínico piorou e ela não resistiu.

Nas redes sociais, a equipe responsável pela carreira da jovem desabafou. "Boa tarde. Venho comunicar o falecimento de Isis Freitas. Informaremos depois sobre o velório e sepultamento", diz a mensagem que emocionou os fãs.

Assim que a notícia foi confirmada, Larissa Manoela foi uma das que lamentou a perda: "Ainda em choque com a sua partida! Menina jovem, muito doce, muito talentosa e carinhosa. Descanse em paz, Isis! Meus sentimentos a toda família", escreveu.

Isis Freitas era vista em campanhas publicitárias e produções menores para o teatro. Mesmo em início de carreira, a artista era considerada uma das grandes promessas para o futuro.

Exemplo após a dor

A morte da assistente de palco Luana Andrade, que trabalhava no Domingo Legal, do SBT, comoveu os brasileiros na semana passada. Em entrevista ao Fantástico na noite de domingo, 12, a mãe dela, Luciana Andrade, contou que a família decidiu doar as córneas da jovem após sua morte.

Inclusive, ela disse que as córneas dela foram para duas jovens. “A médica da UTI me contou que duas adolescentes voltaram a enxergar porque receberam transplante das córneas dela”, contou ela.

Além disso, o namorado de Luana, João Hadad, contou sobre o motivo para ela ter procurado a lipoaspiração nos joelhos. Ele contou que ela sofria de lipedema, que é uma doença vascular, e sentia dores. “Foi chegando um momento que o incômodo aumentava e tinha trabalho que ela já não conseguia fazer. Há um ano ela vinha pesquisando profissionais, pesquisando sobre a cirurgia”, contou ele.