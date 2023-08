Morre Ron Cephas Jones, ator de This Is Us, aos 66 anos

Conhecido por sua participação na série This Is Us, Ron Cephas Jones morreu neste sábado, 19, após complicações de um problema pulmonar

O ator Ron Cephas Jones, conhecido por seu papel na série norte-americana This Is Us, morreu neste sábado, 19, aos 66 anos. A informação foi confirmada pela assessoria do artista à revista People. Em nota, eles afirmam que a causa da morte foi um "problema pulmonar antigo".

No comunicado, o assessor lembrou o bom coração de Ron. "Ao longo de sua carreira, seu calor, beleza, generosidade, bondade e coração foram sentidos por qualquer que teve a boa sorte de conhecê-lo", iniciou em seu texto.

"Ele iniciou sua carreira no Nuyorican Poets Cafe e seu amor pelos palcos foi apresentado por toda a sua carreira, incluindo o seu recente papel indicado ao Tony e o Drama Desk Award em Clyde, da Broadway", continuou.

"A beleza interior e a alma de Ron eram evidentes para o público enorme de sua performance ganhadora de diversos Emmy em 'This is Us'. Ele deixa sua filha, Jasmine Cephas Jones", finalizou o comunicado.

Em This Is Us, Ron viviu o papel de William Hill, pai biológico de Randall Pearson, interpretado por Sterling K. Brown. Pela série, o astro ganhou dois prêmios Emmys por sua atuação, sendo o primeiro em 2018 e novamente em 2020.

No mesmo ano, sua filha Jasmine também venceu a premiação por sua atação na série #FreeRayshawn. Juntos, eles fizeram história ao se tornarem os primeiros pai e filha a vencer categorias na mesma edição.

Em entrevista ao The New York Times em 2021, Ron revelou em primeira mão sua batalha contra uma doença pulmonar obstrutiva crônica. Na mesma conversa, ele confessou que em 2020, ele recebeu um transplante duplo de pulmão no Ronald Reagan UCLA Medical Center.

Além de This Is Us, o ator também participou de outros grandes sucessos televisivos, como Mr Robot, The Get Down e Law And Order: Organized Crime. Ele também fez parte de filmes como Quem é Você, Alaska, de 2014, e Shazam, de 2019.