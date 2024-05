Morre o jornalista Antero Grecco, aos 69 anos

O jornalista Antero Grecco morreu aos 69 anos após lutar contra um tumor no cérebro durante internação em São Paulo

O jornalista Antero Grecco faleceu aos 69 anos na madrugada desta quinta-feira, 16. Ele estava internado em um hospital de São Paulo para o tratamento de um tumor no cérebro, que foi descoberto em 2022.

O velório acontecerá a partir das 12h no Cemitério Redentor e o sepultamento será às 16h.

Grecco fez carreira no jornalismo esportivo. Ele se formou na Universidade de São Paulo (USP) e trabalhou em vários jornais da cidade, como Diário de S. Paulo, Estadão e Folha de S. Paulo. Ele ainda atuou na TV como apresentador do programa Sportscenter, da ESPN Brasil.

Há poucos dias, o colega de trabalho dele, Paulo Soares, lamentou as notícias sobre a saúde do amigo em seus últimos dias de vida. "Amigos, infelizmente o meu grande amigo e de todos nós, Antero Greco, está em seus dias finais. Tumor cerebral. Lutou desde junho de 22, mas agora não há mais o que fazer. Está no Mirante da Beneficência Portuguesa. Dorme um sono profundo, sereno. Não acorda e não fala mais. Se alimenta por sonda. Sinais vitais ainda respondem bem. Família presente, apenas Cris, que vive em Paris, ainda não está. Chega na terça. Hoje fui com Alex Tseng, João Simões e Roberto Salim, me despedir dele. Muito triste e difícil. Imaginávamos ainda voltar a bancada do SportsCenter. Nosso sonho acabou. Vamos enviar luz e paz para que seja uma passagem tranquila. Um amigo doce, querido, divertido e muito inteligente. Antero, my friend, seu cabeçudo, acorda!!!", afirmou.

Morre Washington Rodrigues

O radialista, repórter, jornalista esportivo e comentarista Washington Rodrigues, o Apolinho, faleceu nesta quarta-feira,15, no Rio de Janeiro. Aos 87 anos, ele estava internado no Hospital Samaritano para tratar um câncer no fígado. A notícia foi confirmada pela rádio Tupi, na qual o comunicador apresentava o Show do Apolinho desde fevereiro de 1999.

Ele deixa três filhos e sete netos. O radialista atuava ainda como comentarista titular da equipe de esportes da rádio e tinha a coluna Geraldinos e Arquibaldos no Jornal Meia Hora. Nascido em 1º de setembro de 1936 no Rio de Janeiro, Washington Carlos Nunes Rodrigues sempre gostou de futebol e logo se destacou como repórter.

Após a Copa do Mundo de 1978, Washington Rodrigues recebeu um convite de José Carlos Araújo para ingressar como comentarista. Essa parceria floresceu nas emissoras de rádio Globo e Nacional e se reecontraram na rádio Tupi em 2015.